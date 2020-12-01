Украина Всех поставят "на счетчик": "слуги" придумали, как выбивать долги за ЖКХ

2020-12-01 17:00 280



В Раде планируют усовершенствовать порядок погашения задолженности за коммуналку

В Верховной Раде в скором времени могут приступить к рассмотрению резонансного законопроекта № 3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг".

Что депутаты уготовили задолжавшим за коммуналку рядовым украинцам, - анализируют Vesti.ua.

Человеколюбие в каждой строчке документа

Проект закона №3613 группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала еще 9 июня, а 15 сентября он даже был включен в повестку дня Рады. Однако только 17 ноября основной парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов направил представление о рассмотрении документа. То есть уже в ближайшее время нардепы вернутся к этой инициативе непосредственно в сессионном зале.

К слову, учитывая то обстоятельство, что комитет по вопросам соцполитики возглавляет небезызвестный "гуманист" и автор евгенической новеллы о "некачественных детях" Галина Третьякова, вполне закономерно, что каждая строчка законопроекта наполнена "платоническим человеколюбием".

В пояснительной записке к проекту закона отмечены вполне рациональные и очевидные определения, отражающие проблему отрасли ЖКХ. "Одним из факторов, который существенно усложняет финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства, является задолженность потребителей за полученные жилищно-коммунальные услуги. Наибольшим должником является население… Предприятия жилищно-коммунального хозяйства не могут обеспечивать население услугами надлежащего уровня и качества, не имеют возможности осуществлять мероприятия по модернизации и энергосбережению, инвестиционному развитию", - указано в документе.

Однако буквально в следующем абзаце приведены формулировки, которые дают понять, к чему клонят авторы законопроекта.

"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги нарушаются права тех потребителей, которые платили за эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставление. Наличие задолженности создает неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышает социальную напряженность в обществе, в частности, между населением - потребителями жилищно-коммунальных услуг, добропорядочно и своевременно оплачивающими жилищно-коммунальные услуги и теми, которые пренебрегают своим долгом…", - поясняют нардепы.

То есть суть конфликта и проблемы сводится к "добросовестным" и недобросовестным" потребителям ЖКУ. Безусловно, есть категория состоятельных домохозяйств, которые осознанно не платят по счетам. В то же самое время люди старшего поколения, например, дисциплинированно платят по счетам, даже если к концу месяца им придется сесть "на диету" из-за ограниченности их скудных пенсий. Проблема имеет место быть, но она далеко не определяющая в данном системном вопросе.

Грубо говоря, нардепы пытаются свести проблему накопления долгов к "богатым халявщикам", подстроив под проблему почву социальной напряженности, и приправив это темой нарастающего конфликта в самом обществе. Впрочем, куда более существенным триггером скачков "кривой" задолженностей за коммуналку, по нашему скромному мнению, является сам уровень тарифов на базовые услуги. Текущий уровень платежеспособности украинских домохозяйств, в общей массе не позволяет в полном объеме оплачивать/обслуживать существующие тарифы.

Более того, государственная политика в этом отношении провоцирует усугубление ситуации. Во-первых, ухудшение с общим уровнем оплаты происходит в связи с падением уровня располагаемых доходов населения, что обостряется текущим экономическим кризисом, умноженным на ситуацию с пандемией коронавируса. Во-вторых, нарастает тренд на сокращение жилищно-коммунальных субсидий, объем которых в каждом следующем госбюджете постоянно сокращается. В-третьих, повышаются сами тарифы, зачастую, непропорционально статистически-плановому росту уровня доходов граждан.

В качестве примера – самые свежие планы власти относительно увеличения в разы тарифов на электроэнергию для населения (+30% к тарифу на транспортировку), а также роста цены на доставку газа, в среднем на 80%.

Суть законопроекта №3613 сводится не к декларируемому принципу установления "социальной справедливости", путем взыскания долгов с богатых. Он, скорее, основан на принципе коллективного выбивания долгов со всего спектра должников, без особого учета их социального статуса и текущего материально-финансового состояния.

Принцип коллегиальной ответственности должников

Основу "справедливой социальной селекции" должников и их индивидуальных историй накопления долгов за жилищно-коммунальные услуги авторы законопроекта усматривают в механизме заключения договоров о реструктуризации с компаниями - поставщиками тех или иных услуг.

"Законом предусмотрено, что задолженность, сложившаяся на дату вступления в силу настоящего Закона реструктуризируется на срок до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации. В соответствии со ст. 1 Закона для реструктуризации задолженности граждане заключают с предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги", - указано в документе.

В концепции заключения потребителями индивидуальных договоров о реструктуризации есть несколько нюансов:

предельные размеры ежемесячного погашения по "коммунальной рассрочке" не должны превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи;

растянуть период погашения долгов можно максимум на 60 месяцев, при возможности досрочно выплатить всю сумму долга, указанного в договоре о реструктуризации;

срок погашения задолженности может быть продлен при низком уровне доходов потребителей-подписантов договора;

в том случае, если потребитель не оплачивает текущие платежи и не заключает договор о реструктуризации долга, компания-поставщик услуг может взыскать задолженность через суд.

Для тех же потребителей, которые имеют задолженности и не заключили договоров о реструктуризации, в проекте закона прописаны самые суровые рамки материальных и не материальных изысканий. Например, с таких граждан авторы документа предлагают автоматически списывать долги, в частности списанием 50% средств от зарплаты, арестом жилья, автомобиля и прочего другого имущества.

В случае невозможности взыскать долги, потребителя, грубо говоря, "поставят на счетчик". На сумму долга будет регулярно начисляться пеня за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Если долг за коммуналку превысит сумму соответствующих платежей за один год, то штраф составит 20% от долга, если два года – 30%, три года – 50%.

Для усиления действенности массового привлечения должников в суды компаниями-поставщиками, депутаты предусмотрели такой инструмент, как освобождение истцов от судебных сборов при подаче исков о взыскании долгов. К тому же на помощь Государственной исполнительной службе в этом деле должны прийти частные судебные исполнители, которые будут искать активы, имущество и источники доходов, которые можно "выбить" из должника.

Более того, для должников прописан и ряд нематериальных "стимулов". В частности, тот, кто не оплатил своевременно платежку за отопление или газ будет ограничен в праве выезда за границу, в праве водить машину, пользоваться оружием и ходить на охоту. Снять такие ограничения возможно только путем полного погашения долгов за ЖКУ. При этом в законопроекте нет уточнений и неких дифференциаций по применению спектра нематериальных ограничений к тем или иным гражданам.

Не совсем учитывается возможность возникновения банальных казусов логичности применения ограничений. Например, определение должнику запрета на вождение автомобиля при обстоятельстве, что он трудоустроен шофером или таксистом, и без работы погасить долги ему поможет только чудо. Или в выезде за границу будет отказано "заробитчанину", который не сможет оплатить счета, если не попадет на работу в Польшу или Чехию.

Заметки на полях, которые законодатели не читают

Ряд очень важных и существенных замечаний к резонансному законопроекту №3613 изложен в выводах Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. К сожалению, законодатели, считающие себя "ареопагом мудрости" и источником "законодательного креатива", крайне редко обращают внимание на замечания специалистов управления.

А вчитаться и прислушаться есть к чему. Например, в части изменений к закону "О жилищно-коммунальных услугах", эксперты указывают: "Обязательной реструктуризации подлежит "задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги, сложившаяся перед управляющим, исполнителями жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2020 года". Однако в случае принятия этого предложения останется непонятным, каким образом будет реструктуризирована соответствующая задолженность, которая возникнет после 01.10.2020".

Действительно, не совсем понятно, в каком ключе будут оцениваться новые долги, будут ли они объектом нового соглашения о реструктуризации, или будут использоваться компаниями-поставщиками в качестве подспорья для имущественных исков.

Также эксперты Рады обращают внимание на неточность формулировки механизмов подачи в суд исполнителями жилищно-коммунальных услуг "о выполнении потребителями солидарной обязанности по оплате".

Любые неточности определений и формулировок создают почву для возникновения в будущем массы правовых коллизий и возможностей для злоупотреблений новоиспеченными нормами законодательства.

Важное замечание специалисты делают и в отношении законодательной новеллы об освобождении компаний-поставщиков услуг от уплаты судебного сбора, что как бы должно облегчить судебное преследование злостных неплательщиков услуг.

"Главное управление отмечает, что любое освобождение от уплаты судебного сбора приведет к уменьшению уровня финансирования судов… Следует также учесть, что судебный сбор выполняет не только фискальную, но и регулятивную, дисциплинирующую функции. Он является одним из способов надлежащего стимулирования участниками соответствующих правоотношений своих прав и обязанностей", - вполне справедливо подчеркивают эксперты Рады.

Ну, и одно из наиболее важных примечаний касается предостережений от пресловутых злоупотреблений в случае изъятия у должников жилья. Эти "страшилки" стали самым массовым "новостным тизером" к законопроекту в публичном пространстве.

"По нашему мнению, предложенные в проекте изменения следует согласовать с ч. 7 ст. 48 ЗУ "Об исполнительном производстве", согласно которой, в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение о взыскании на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", - указано в документе специалистов управления.

То есть "неточности" в определениях законопроекта все-таки не создают имущественного потолка исковых требований компаний-поставщиков услуг, и действительно создают вполне себе законные лазейки, позволяющие отсуживать у должников недвижимость.

Остается искренне надеяться, что законотворческий ареопаг мудрости "Слуг народа" снизойдет до чтения документа, подготовленного специалистами Главного научно-экспертного управления ВРУ, и они сделают структурные исправления в собственном "творении".

Повторимся, основой, порождающей проблему в 5-7 десятков миллиардов гривен долгов населения за газ, свет, воду и прочее, является вовсе не определенный процент обнаглевших мажоров, которые целенаправленно не оплачивают потребляемые в своих дворцах и виллах услуги. Базисом проблематики является уровень тарифов и объем располагаемых (а не фактических) доходов большинства населения Украины. Поскольку сейчас мы вынуждены оплачивать "европейские тарифы" без обещанных еще Арсением Яценюком "европейских зарплат и пенсий".

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