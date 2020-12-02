Коронавирус Вакцины от коронавируса освободили от НДС

2020-12-02 21:00 91

Вакцины для профилактики COVID-19 и ряд антибиотиков разрешили ввозить в Украину без уплаты НДС.

В Украине освободили от НДС импортные вакцины от коронавируса. Такое решение принял в среду, 2 декабря, Кабинет министров.

Постановление включает в перечни препаратов, которые освобождаются от НДС, ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19.

Такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для COVID-19, отметили в правительстве.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабмин не стал продлевать карантин выходного дня, но и решение о локдауне не принял. Пока в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны.

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