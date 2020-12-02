Коронавирус Планы поменялись: озвучен новый прогноз по срокам полного локдауна в Украине

2020-12-02 17:00 5684

 

До Нового года полный локдаун в Украине вводить не будут.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны", ссылаясь на собственный источник в Кабинете министров.

"Пока позиция у властей такая, что локдауна до Нового года не введут. Только если совсем будет катастрофа по коронавирусу, тогда могут пересмотреть это. Но пока концепция - до Нового года не вводить, а дальше видно будет", - сказал собеседник издания.

Как сообщал "Апостроф", среду, 2 декабря, на своем заседании Кабинет министров отменил карантин выходного дня.По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин продолжит работу над поиском наиболее сбалансированного решения относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о своем решении за 7 дней до их введения.

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