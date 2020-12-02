Украина Украинцев в декабре ждут сразу две магнитные бури: когда их ожидать

2020-12-02 18:30 168

В декабре метеочувствительным людям придется несладко, а все из-за того, что в этом месяце нас ожидают две магнитные бури. Об этом сообщили специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно обнародованным данным, в течение декабря магнитосфера будет относительно спокойной. Однако 2 и 19 декабря будет наблюдаться повышенная активность. При этом 19 декабря будет самая сильная магнитная буря уровня G1.

Напомним, магнитная буря - это раздражение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары дней. Наиболее сильно геомагнитные колебания отражаются на здоровье метеочувствительных людей, гипертоников, людей, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, психоэмоционально нестабильных людей.

Однако даже абсолютно здоровые люди в такие дни могут чувствовать подавленность, апатию, приступы головных болей, страдать от бессонницы.

Специалисты советуют в эти дни избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок, в такое время нужно отдыхать. Также стоит отказаться от и кофе.

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