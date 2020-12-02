Украинским подросткам официально разрешили менять отчество

В Украине с 1 января 2021 года разрешат менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступит в силу.

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что: