Украина Украинским подросткам официально разрешили менять отчество

2020-12-02 19:00 70

 

В Украине с 1 января 2021 года разрешат менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступит в силу.

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что:

  • изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
  • изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
  • если над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;
  • если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

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