Коронавирус Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты

2020-12-03 12:42 868

Жесткий карантин в Украине могут ввести со 2 по 23 января, однако о полном локдауне речь пока не идет.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ОП, сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают сразу четыре возможных сценария развития событий, и это только один из них.

По словам источника, речь о полном локдауне со 2 по 23 января пока не идет. Якобы из-за того, что в январе деловая активность и так резко падает. Также, по словам источника, идею с ужесточением ограничений уже после Нового года поддерживает президент Владимир Зеленский.

Напомним, вчера премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня в Украине продлевать не будут. Вместо этого по всей стране начнет действовать "оранжевая" зона эпидбезопасности. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят

2020-12-03 14:11 273

Медики рассказали, что в первую неделю заражения Covid-19 почти не заметен, но потом...

2020-12-03 08:11 1190

Планы поменялись: озвучен новый прогноз по срокам полного локдауна в Украине

2020-12-02 17:00 39151

Украинцам готовят интеллектуальный локдаун - чем он отличается от обычного карантина

2020-12-02 09:11 1001

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан

2020-12-03 14:45 49

Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят

2020-12-03 14:11 273

Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты

2020-12-03 12:42 868

КАРТА Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам

2020-12-03 12:15 140
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан 2020-12-03 14:45 49
Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят 2020-12-03 14:11 273
Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты 2020-12-03 12:42 868
КАРТА Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам 2020-12-03 12:15 140

Лента

14:45 В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан
14:11 Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят
13:43 С этого месяца в отделениях украинских банков начали принимать электронный паспорт
13:16 Доллар в Украине неожиданно начал дешеветь - чего ждать в ближайшие дни
12:42 Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты
КАРТА 12:15 Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам
11:40 В ТКГ по Донбассу заявили, что РФ снова пытается втиснуть в переговоры представителя террористов
11:14 Стало известно, сколько украинцев против введения локдауна на новогодние праздники
фото 10:41 Первый зимний гололед: Под Киевом произошло массовое ДТП, разбиты девять авто
КАРТА 10:12 Сегодня в четырех областях Украины ожидаются снегопады, ночью сильно похолодает