Коронавирус Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты

2020-12-03 12:42 868

Жесткий карантин в Украине могут ввести со 2 по 23 января, однако о полном локдауне речь пока не идет.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ОП, сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают сразу четыре возможных сценария развития событий, и это только один из них.

По словам источника, речь о полном локдауне со 2 по 23 января пока не идет. Якобы из-за того, что в январе деловая активность и так резко падает. Также, по словам источника, идею с ужесточением ограничений уже после Нового года поддерживает президент Владимир Зеленский.

Напомним, вчера премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня в Украине продлевать не будут. Вместо этого по всей стране начнет действовать "оранжевая" зона эпидбезопасности.

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