Украина Украинцев заставят платить за воду и отопление круглый год

2020-12-03 21:00 147

В Украине может быть введена абонентская плата на вывоз мусора, отопление, а также горячую и холодную воду.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал издания "Обозреватель".

Ввести абонентскую плату могут согласно действующего закона "О жилищно-коммунальных услугах". Это означает, что тарифы ЖКХ в среднем увеличатся практически на 112 гривен.

Изначально введение абонплаты было отсрочено из-за карантина, ставшего мерой противодействия распространению коронавирусной инфекции. Ее планировали ввести спустя пять месяцев после снятия карантинных ограничений. Однако депутаты Верховной Рады Украины выступили с предложением ввести абонплату за услуги ЖКХ уже с первого января 2021 года.

Правительство Украины выпустило постановление за номером 808, в котором была определена формула граничного размера в рамках двукратного прожиточного минимума, умноженного на 2,58, 0,15 и К, где:

2,58 — среднее количество человек в семье;

0,15 — средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К — коэффициент (для отопления и воды — 0,019, для мусора — 0,009).

Например, начиная с декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 гривны. Исходя из расчетов, абонентская плата на воду и отопление будет равняться 32,19 гривны, на мусор — 15,2 гривны. Это означает, что в сумме будет необходимо оплачивать приблизительно 111,7 гривны в месяц при том условии, что горячая, холодная вода и отопление работают без перебоев.

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