Украинцев заставят платить за воду и отопление круглый год

В Украине может быть введена абонентская плата на вывоз мусора, отопление, а также горячую и холодную воду.
Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал издания "Обозреватель".
Ввести абонентскую плату могут согласно действующего закона "О жилищно-коммунальных услугах". Это означает, что тарифы ЖКХ в среднем увеличатся практически на 112 гривен.
Изначально введение абонплаты было отсрочено из-за карантина, ставшего мерой противодействия распространению коронавирусной инфекции. Ее планировали ввести спустя пять месяцев после снятия карантинных ограничений. Однако депутаты Верховной Рады Украины выступили с предложением ввести абонплату за услуги ЖКХ уже с первого января 2021 года.
Правительство Украины выпустило постановление за номером 808, в котором была определена формула граничного размера в рамках двукратного прожиточного минимума, умноженного на 2,58, 0,15 и К, где:
Например, начиная с декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 гривны. Исходя из расчетов, абонентская плата на воду и отопление будет равняться 32,19 гривны, на мусор — 15,2 гривны. Это означает, что в сумме будет необходимо оплачивать приблизительно 111,7 гривны в месяц при том условии, что горячая, холодная вода и отопление работают без перебоев.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире