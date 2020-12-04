Украина Жесткий карантин в Украине введут в первых числах января - названы даты, причины и условия

2020-12-04 12:39 112

Полный локдаун в Украине введут с первых чисел января. Предполагается, что подлится жесткий карантин три недели, после чего будет приниматься решение о его отмене или же продлении.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в стране не планируют вводить жесткий карантин до конца декабря, поскольку сейчас медицинская система выдерживает нагрузку.

"Эпидемиологические показатели позволят нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает", - сказал он.

При этом, как рассказал Степанов, введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

"Опираясь на медицинские показатели мы будем предлагать плановый жесткий карантин, начиная с первых дней января. продолжительность должна быть в течение трех недель", - заявил министр.

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