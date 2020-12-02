Коронавирус Украинцам готовят интеллектуальный локдаун - чем он отличается от обычного карантина

2020-12-02 09:11 308

Так называемый  "Интеллектуальный локдаун" фактически не является полным карантином. Он предусматривает ослабление карантинных ограничений в разных регионах по-разному - в зависимости от эпидситуации. 

"Это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах", - заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы Свобода слова.

Также политик отметил, что соответствующая идея прозвучала на одном из совещаний с участием главы Кабмина Дениса Шмыгаля и председателей фракций парламента.

"Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, чтобы именно уменьшить и минимизировать экономические потери", - добавил Арахамия.

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