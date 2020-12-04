Коронавирус В Минздраве признались, чего ждали от карантина выходного дня и что получили в итоге

2020-12-04 09:41 287

Карантин выходного дня позволил значительно уменьшить количество заболевших COVID-19 граждан, заявил сегодня глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Чиновник напомнил, что главной целью карантина выходного дня было сбить "ураганное распространение коронавируса". Максимальный результат, который ожидали получить в Минздраве - уменьшение заболеваемость до 20%.

"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших", - заявил Степанов.

Напомним, ранее Кабмин решил, каким будет карантин в Украине. Продлевать карантин выходного дня, вместо этого во всех областях будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

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