Коронавирус Украинцев предупредили о COVID-мошенничестве

2020-12-05 12:00 364

В Украине появилось много девайсов инфекционного контроля, которые не имеют отношения к профилактике COVID-19.

Об этом заявил врач-эпидемиолог, председатель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"На сегодняшний день в Украине появился огромный рынок некачественной продукции, так называемых фуфломицинив инфекционного контроля: различные дезинфекционные рамки, коврики, ультрафиолетовые аксессуары, которые не имеют никакого отношения к профилактике не только COVID-19. Более того, все эти девайсы только вредят. Срочно надо навести порядок на рынке Украины, зарегулировать этот процесс, использовать только доказательные методы профилактики ", - сказал Александрин.

По его мнению, на эти вещи тратятся колоссальные средства как по национальному, так и регионального уровней.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире