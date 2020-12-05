Коронавирус Украинцев предупредили о COVID-мошенничестве

2020-12-05 12:00 364

 

В Украине появилось много девайсов инфекционного контроля, которые не имеют отношения к профилактике COVID-19.

 

Об этом заявил врач-эпидемиолог, председатель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"На сегодняшний день в Украине появился огромный рынок некачественной продукции, так называемых фуфломицинив инфекционного контроля: различные дезинфекционные рамки, коврики, ультрафиолетовые аксессуары, которые не имеют никакого отношения к профилактике не только COVID-19. Более того, все эти девайсы только вредят. Срочно надо навести порядок на рынке Украины, зарегулировать этот процесс, использовать только доказательные методы профилактики ", - сказал Александрин.

По его мнению, на эти вещи тратятся колоссальные средства как по национальному, так и регионального уровней.

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