Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Украине с 16 января 2020 года сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык. Об этом он сообщил в Facebook.
Согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на госязыке.
"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", – заявил Креминь.
Он призвал украинцев в случае нарушений обращаться к уполномоченному по защите госязыка.
В апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.
Ранее Креминь обратился в местные советы с требованием отменить решение о функционировании региональных языков и попросил генпрокурора Ирину Венедиктову проследить за этим.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире