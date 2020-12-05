Украина Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев

2020-12-05 12:30 189

 

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Украине с 16 января 2020 года сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык. Об этом он сообщил в Facebook.

Согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на госязыке.

"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", – заявил Креминь.

Он призвал украинцев в случае нарушений обращаться к уполномоченному по защите госязыка.

В апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Ранее Креминь обратился в местные советы с требованием отменить решение о функционировании региональных языков и попросил генпрокурора Ирину Венедиктову проследить за этим.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Армения начала передавать Азербайджану территории НКР - люди пакуют вещи, жгут дома и бегут

2020-11-20 12:14 1134

фото Сгоревшую в Чехии деревянную украинскую церковь полностью восстановят

2020-10-29 14:45 1431

Украинцам напомнили, когда переходить на зимнее время

2020-10-22 17:30 1672

В украинской футбольной команде высшего дивизиона коронавирусом заразились 27 человек

2020-10-15 17:30 772

Еще новости в разделе "Украина"

Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев

2020-12-05 12:30 189

Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты

2020-12-05 11:30 15358

Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…»

2020-12-05 11:00 343

КАРТА Солнечные дни и по-зимнему морозные ночи - прогноз погоды на выходные

2020-12-04 20:34 231
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев 2020-12-05 12:30 189
Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты 2020-12-05 11:30 15358
Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…» 2020-12-05 11:00 343
КАРТА Солнечные дни и по-зимнему морозные ночи - прогноз погоды на выходные 2020-12-04 20:34 231

Лента

15:00 Украинцы могут претендовать на карантинные 8 тысяч гривен. Кто получит деньги
14:30 Заставить мы не можем: украинский врач пояснила, что делать с противниками вакцинации от Covid-19
14:00 Степанов рассказал о новых бесплатных тестах
13:30 В Минздраве рассказали, кого вакцинируют в первую очередь
13:00 Украинцам за самоизоляцию положены выплаты: кому и сколько
12:30 Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев
12:00 Украинцев предупредили о COVID-мошенничестве
11:30 Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты
11:00 Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…»
10:30 Жесткий карантин в Украине: власти пояснили, что не будет работать в январе