Украина Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты

2020-12-05 11:30 15351

После того, как с первого декабря увеличился размер прожиточного минимума для различных групп населения в соответствии с Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Со вчерашнего дня Пенсионный фонд начал выплачивать повышенный размер выплат за декабрь.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Так, размер минимальной пенсии составляет:

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;

на одного человека в расчете на месяц – 2189 грн;

для трудоспособных лиц - 2270 грн;

для детей до 6 лет - 1921 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 2395 грн.

Предполагается, что пенсионные выплаты будут повышены шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны, лицам с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире