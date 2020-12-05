Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты

После того, как с первого декабря увеличился размер прожиточного минимума для различных групп населения в соответствии с Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Со вчерашнего дня Пенсионный фонд начал выплачивать повышенный размер выплат за декабрь.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Так, размер минимальной пенсии составляет:
для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;
на одного человека в расчете на месяц – 2189 грн;
для трудоспособных лиц - 2270 грн;
для детей до 6 лет - 1921 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 2395 грн.
Предполагается, что пенсионные выплаты будут повышены шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны, лицам с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС.
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