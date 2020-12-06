Мир Стычки с полицией, поджоги машин и слезоточивый газ: в Париже продолжаются протесты

2020-12-06 12:00 84

 

В Париже проходят очередные митинги против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими, сообщает Le Parisien.

Между демонстрантами и правоохранителями вновь начались стычки.

Известно, что акция перестала быть мирной практически сразу после начала. Так, протестующие начали бросать в полицейских петарды и камни. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

По данным издания, во время протестов участники подожгли три автомобиля. На место приехали пожарные.

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