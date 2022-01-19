Украина видео Полиция оттесняет сторонников Порошенко от здания Печерского суда

2022-01-19 13:12

Сегодня возле здания Печерского суда произошла потасовка сторонников Порошенко и правоохранителей. Митингующие пытались установить печки для чая, однако силовики им помешали.

Вскоре после этого произошла еще одна стычка - правоохранители предприняли попытку отобрать бочки, дрова, буржуйки.

На опубликованных кадрах видно, как соратники Порошенко пытались "отбить" свое оборудование у полицейских. Потасовку пытались разнять как часть силовиков, так и участники акции под Печерским райсудом Киева.

Один из участников митинга сообщил, что бочки для подогрева чая, буржуйки и дрова забрали правоохранители без жетонов, которые также отказывались представляться.

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