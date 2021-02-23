Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ У офиса президента Украины начались стычки: полиция применила газ

2021-02-23 23:06

Возле здания Офиса президента Украины, где собрались тысячи сторонников националистических партий и движений, протестующих против приговора одному из лидеров "Правого сектора" Сергею Стерненко, начались столкновения с полицией.

Сообщается, что протестующие пытаются прорвать кордоны, выстроенные сотрудниками правоохранительных органов возле здания, бросая в них фаеры и петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие, но их количество не уточняется.



Ранее суд в Одессе признал бывшего лидера местного отделения организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Сергея Стерненко виновным по делу о похищении человека и пытках. По вынесенному приговору он должен провести в колонии 7 лет и 3 месяца.

Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение 300 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов). Один из лидеров "Правого сектора" категорически не признаёт вину и считает себя жертвой политической расправы. В его телеграм-канале после приговора появился призыв к акции протеста у Офиса президента Украины в Киеве вечером 23 февраля.

- Сергей Стерненко был одним из лидеров Евромайдана в Одессе, участвовал в киевском Майдане в 2014 году, после этого возглавил отделение "Правого сектора" в Одессе.

- В 2018 году на него было совершено три покушения, в ходе одного из них от ножевых ранений погиб нападавший. Стерненко утверждает, что только оборонялся. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. По этому делу один из лидеров "Правого сектора" отпущен под личное поручительство.