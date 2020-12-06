Украина Доставка газа резко подорожает: для некоторых областей в два раза

2020-12-06 12:30 182

С Нового года наши платежки за коммуналку снова вырастут в цене. На этот раз подорожает так называемая квитанция за распределение или доставку газа. В некоторых регионах - вдвое. Регулятор уже утвердил тарифы для 22 газовых операторов.

Тарифы на доставку газа очень сильно отличаются в зависимости от региона. Чем больше длина газотранспортной системы в пересчете на одного абонента, тем дороже. Например, жители Киева сейчас платят за доставку всего 28 копеек за кубометр (без НДС), а в Полтавской области – больше 1 гривны.

Объясняют разницу в тарифах тем, что в столице множество абонентов проживает компактно и на каждого приходится относительно немного метров газовых сетей, в то же время в областях на одного абонента приходится достаточно большая длина сетей.

И с нового года тарифы снова вырастут. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год. Касается это 22-х операторов газового рынка.

В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" – с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Самый дорогой с точки зрения доставки газ будет у тех абонентов, которые пользуются услугами компаний Лубныгаз – 2,62 грн (без НДС) и Спектргаз – 2,66 грн (без НДС) за кубометр. Если к стоимости их услуг добавить еще и налоги, то цена доставки превысит 3 грн за кубометр.

Другими словами, для этих абонентов (даже если покупать относительно дешевый газ от "Нафтогаза" по 6,45 грн за кубометр) с учетом стоимости доставки топливо будет стоить около 10 грн за кубометр.

В тоже время жители крупных городов практически не заметят повышения тарифа на доставку. В том же Киеве кубометр газа подорожает всего на 5 копеек. Из-за сезонных колебаний цена топлива меняется куда более значительно. Вот такая несправедливость.

Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук говорит, что тарифы до сегодняшнего дня были заниженными и сейчас идет их выравнивание.

- Как не прискорбно это слышать рядовым потребителям, но тарифы на распределение газа только в 2020 году вернулись к уровню 2013-го - и составляют в среднем 10% всей платежки (газ плюс доставка), - говорит Корольчук. - Хотя если уж говорить об условных "10%" для нужд облгазов, то эта цифра откровенно низкая и не покрывает первоочередных затрат на обслуживание газовых сетей и выплату зарплаты работникам. Если кто-то думает, что проблема увольнения специалистов, выезд их за границу растаяла в воздухе - то он ошибается. Это лишь отложенная проблема, которая с окончанием карантина может снова стать актуальной.

По его словам, в 2020 году стоимость распределения в среднем составляла 0,9-1 грн на кубометре. А при затратах, которые несут облгазы, надо 1,3-1,5 грн за куб. м. Грядущее повышение больше всего ощутят на себе абоненты со значительными объемами потребления газа зимой - 2000-3000 кубов и больше.

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