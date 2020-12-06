Украина Украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..."

2020-12-06 13:30 1512

 

Коммунальные услуги грозят стать дороже из-за новой абонплаты

Такая статья расходов вскоре может появиться в платежках благодаря законопроекту №4383, накануне Верховная Рада одобрила нововведения во втором чтении. Специалист в вопросах ЖКХ Олег Голубенко в эфире "Украина 24" объяснил, что ждет украинцев и кого именно затронут изменения.

По его словам, законопроект будет регулировать ситуации с прямыми договорами на коммунальные услуги в квартирах, когда в содержании дома и придомовой территории не учтен тариф на содержание внутренних сетей. Объединения совладельцев многокрвартиных домов, как правило, закладывает эти услуги в тариф на содержание дома и придомовой территории, ЖЭКи обычно избегают этого

В теории, новый закон не должен увеличить суммы в платежках за содержание домов и придомовых участков, ведь абонплату планируют просто выделить в отдельную статью расходов, но на практике возможно и повышение цен. Олег Голубенко предполагает, что поставщики могут накрутить цены, прикрываясь обслуживанием коммуникаций.

"Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства", - заявил он и посоетовал украинцам следить за формированием платежек. - "Если есть контроль жителей над расходами, то не должна измениться общая платежка. Но как правило монополисты используют это, чтобы увеличить средства, которые они берут с граждан".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Обещанных "карантинных" денег на всех не хватит, всплыл важный нюанс: "8 тысяч гривен не смогут получить..."

2020-12-06 14:30 84

В Украине взлетят тарифы на воду: цены

2020-12-06 14:00 798

Степанов рассказал о новых бесплатных тестах

2020-12-05 14:00 231

Украинцам за самоизоляцию положены выплаты: кому и сколько

2020-12-05 13:00 511

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине взлетят тарифы на воду: цены

2020-12-06 14:00 798

Украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..."

2020-12-06 13:30 1512

Три самых опасных места: куда не стоит садиться в автобусе

2020-12-06 13:00 196

Доставка газа резко подорожает: для некоторых областей в два раза

2020-12-06 12:30 182
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине взлетят тарифы на воду: цены 2020-12-06 14:00 798
Украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..." 2020-12-06 13:30 1512
Три самых опасных места: куда не стоит садиться в автобусе 2020-12-06 13:00 196
Доставка газа резко подорожает: для некоторых областей в два раза 2020-12-06 12:30 182

Лента

15:00 Локдаун в Украине: Ляшко рассказал, что будет работать
14:30 Обещанных "карантинных" денег на всех не хватит, всплыл важный нюанс: "8 тысяч гривен не смогут получить..."
14:00 В Украине взлетят тарифы на воду: цены
13:30 Украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..."
13:00 Три самых опасных места: куда не стоит садиться в автобусе
12:30 Доставка газа резко подорожает: для некоторых областей в два раза
12:00 Стычки с полицией, поджоги машин и слезоточивый газ: в Париже продолжаются протесты
11:30 Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков
11:00 В Украине ударят морозы до -14, пойдет снег: синоптики дали прогноз на начало недели
10:30 В Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день