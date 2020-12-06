Украина Украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..."

2020-12-06 13:30 1512

Коммунальные услуги грозят стать дороже из-за новой абонплаты

Такая статья расходов вскоре может появиться в платежках благодаря законопроекту №4383, накануне Верховная Рада одобрила нововведения во втором чтении. Специалист в вопросах ЖКХ Олег Голубенко в эфире "Украина 24" объяснил, что ждет украинцев и кого именно затронут изменения.

По его словам, законопроект будет регулировать ситуации с прямыми договорами на коммунальные услуги в квартирах, когда в содержании дома и придомовой территории не учтен тариф на содержание внутренних сетей. Объединения совладельцев многокрвартиных домов, как правило, закладывает эти услуги в тариф на содержание дома и придомовой территории, ЖЭКи обычно избегают этого

В теории, новый закон не должен увеличить суммы в платежках за содержание домов и придомовых участков, ведь абонплату планируют просто выделить в отдельную статью расходов, но на практике возможно и повышение цен. Олег Голубенко предполагает, что поставщики могут накрутить цены, прикрываясь обслуживанием коммуникаций.

"Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства", - заявил он и посоетовал украинцам следить за формированием платежек. - "Если есть контроль жителей над расходами, то не должна измениться общая платежка. Но как правило монополисты используют это, чтобы увеличить средства, которые они берут с граждан".

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