Украина Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе

2020-12-07 12:43 119

В зоне ООС впервые за долгое время сутки прошли полностью спокойно. Сепаратисты не нарушали "режим тишины". 

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", -  сообщает штаб ООС.

Также известно, что с начала суток на Донбассе наблюдается "тишина" по всей линии разграничения, а нарушения режима прекращения огня не были зафиксированы.

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