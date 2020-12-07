Украина Украину накроют сильные морозы, будет "штормить": синоптик предупредила о неприятностях

2020-12-07 17:30 280

 

7 декабря практически все области Украины охватил сильный штормовой ветер, который будет продолжаться в последующие дни.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

8 декабря на большей части страны ожидается сухая погода. Осадки возможны на юго-западе и в западных регионах. Также незначительные осадки могут идти днем в Винницкой и Киевской областях.

Ветер во вторник будет восточного и юго-восточного направлений, порывистый, сильный и штормовой.

Ближайшей ночью ожидается -5...-11 градусов, на Востоке -7...-14 градусов, в западных областях 0-5 мороза, в южной части -2...-8 градусов мороза, на юге Одесской области около нуля.

Днем 8 декабря температура воздуха составит -1...-5 градусов, на западе и юге от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму и на Закарпатье +4...+8 градусов.

В Киеве возможны осадки. Солнца будет мало, небо затянут облака. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с сильными порывами.

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