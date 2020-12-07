Повышение пособий с 1 декабря: на сколько увеличились выплаты

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум. В этой связи произошло автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи, в том числе и ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (т.н. «пособие переселенца»).
Об этом сообщили правозащитники, передают Донецкие новости.
Ежемесячная адресная помощь для переселенцев с 1 декабря составляет:
Для остальных переселенцев размер помощи не изменился.
Кроме того, в связи с ростом прожиточного минимума увеличились пособия на детей.
Помощь на детей одиноким матерям (максимально):
Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком - 1769 грн (вместо 1712 грн).
С 1 декабря увеличивается минимальный размер алиментов:
Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):
Минимальный размер пособия по беременности и родам:
Раньше мы уже сообщали, что с 1 декабря в Украине растет прожиточный минимум. Пенсии и соцвыплаты в декабре вырастут: прожиточный минимум повысился.
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