Украина Повышение пособий с 1 декабря: на сколько увеличились выплаты

2020-12-07 21:30 126

 

С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум. В этой связи произошло автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи, в том числе и ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (т.н. «пособие переселенца»).

Об этом сообщили правозащитники, передают Донецкие новости.

Ежемесячная адресная помощь для переселенцев с 1 декабря составляет:

  • для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов - 2299,70 грн (вместо 2225,60 грн)
  • для лиц с инвалидностью II группы - 2034,35 (вместо 1968,80 грн)
  • для лиц с инвалидностью III группы - 1769 грн (вместо 1712 грн).

Для остальных переселенцев размер помощи не изменился.

Кроме того, в связи с ростом прожиточного минимума увеличились пособия на детей.

Помощь на детей одиноким матерям (максимально):

  • на детей до 6 лет - 1921 (вместо 1859 грн);
  • на детей от 6 лет до 18 лет - 2395 грн (вместо 2318 грн);
  • на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) - 2270 (вместо 2197 грн).

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком - 1769 грн (вместо 1712 грн).

С 1 декабря увеличивается минимальный размер алиментов:

  • для детей до 6 лет - 960,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - 1197,50 грн.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):

  • для детей до 6 лет - 960,50 грн (вместо 929,50 грн);
  • для детей от 6 до 18 лет - 1197 грн (вместо 1159 грн).

Минимальный размер пособия по беременности и родам:

  • за 126 календарных дней отпуска - 2383 грн;
  • за 140 календарных дней отпуска - 2648 грн;
  • 180 календарных дней отпуска - 3405 грн.

Раньше мы уже сообщали, что с 1 декабря в Украине растет прожиточный минимум. Пенсии и соцвыплаты в декабре вырастут: прожиточный минимум повысился.

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