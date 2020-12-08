Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ

2020-12-08 10:12 224

Генеральная ассамблея ООН на своей 75-й сессии проголосовала за резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей. 

"РФ должна...немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории", - говорится в тексте документа.

Как сообщает DW, в резолюции особо акцентируется внимание на отрицательном влиянии российской аннексии Крыма на архитектуру контроля над вооружениями, которая определена Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договором об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договором по открытому небу.

В принятом документе содержится требование к Москве прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию" образования. Составители резолюции не оставили незамеченным тот факт, что образовательные учреждения Крыма были включены в российскую систему военно-патриотического воспитания.

Этот документ поддержали 63 страны-участницы 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, против выступили 17 государств, среди которых Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и РФ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Политика"

Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ

2020-12-08 10:12 224

Путин и Меркель обсудили Карабах и Украину

2020-12-07 16:30 217

Глава МИД пояснил, почему официальному Киеву опасно портить отношения с Венгрией

2020-12-07 15:14 168

В США готовят новый пакет санкций против Китая - кто попал в "черный" список

2020-12-07 14:12 112
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ 2020-12-08 10:12 224
Путин и Меркель обсудили Карабах и Украину 2020-12-07 16:30 217
Глава МИД пояснил, почему официальному Киеву опасно портить отношения с Венгрией 2020-12-07 15:14 168
В США готовят новый пакет санкций против Китая - кто попал в "черный" список 2020-12-07 14:12 112

Лента

12:41 Всемирный экономический форум из-за коронавируса перенесли из Давоса в Сингапур
12:15 Стало известно, что будет запрещено украинцам во время нового карантина в январе
КАРТА 11:44 Прогноз погоды: сегодня будет сухо и холодно, ночью температура упадет до – 11°C
11:10 Выборы в Румынии: премьер-министр страны Орбан подал в отставку не дожидаясь результатов
10:43 Трамп задумал устроить политический перформанс в день инаугурации Джо Байдена
10:12 Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ
09:38 В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19
09:14 Ретинг самых влиятельных женщин года возглавила премьер-министр Новой Зеландии
08:39 Когда страны Евросоюза могут открыть границы для украинцев - прогноз МИД
08:11 Как не заразиться Covid-19 во время новогодних праздников - рекомендации ВОЗ