Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ

2020-12-08 10:12 224

Генеральная ассамблея ООН на своей 75-й сессии проголосовала за резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей.

"РФ должна...немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории", - говорится в тексте документа.

Как сообщает DW, в резолюции особо акцентируется внимание на отрицательном влиянии российской аннексии Крыма на архитектуру контроля над вооружениями, которая определена Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договором об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договором по открытому небу.

В принятом документе содержится требование к Москве прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию" образования. Составители резолюции не оставили незамеченным тот факт, что образовательные учреждения Крыма были включены в российскую систему военно-патриотического воспитания.

Этот документ поддержали 63 страны-участницы 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, против выступили 17 государств, среди которых Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и РФ.

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