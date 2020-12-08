Украина Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники

2020-12-08 17:00 427

 

Синоптики прогнозируют, что морозы в Украине к концу недели сменятся оттепелью и снегом, а вот на Новый год погода не порадует снежной сказкой. Ожидается плюсовая температура и дождь.

Об аномально теплой погоде на Новый год сообщается в материале "Апострофа".

Так, декабрь завершится плюсовой температурой: 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля. 30 декабря украинцев ждут дожди.

По прогнозам "Укргидрометцентра", в целом, декабрь будет относительно теплым.

"Средняя месячная температура ожидается от 3 мороза до 2 тепла (в Крыму до 4 градусов тепла), что на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма 108-132 мм, что в границах средних многолетних значений", - отметили в "Укргидрометцентре".

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, начало года будет с небольшим "минусом". С 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные 5-6 ниже нуля. Но уже 7 января украинцев ждет потепление до +1 градуса.

В Рождество мороза также не будет. С 7 по 12 января воздух прогреется 4 до 5 градусов выше нуля, но уже с 13 января Украину ждет очередное похолодание - до 5 градусов мороза.

Сильное похолодание Горбань прогнозирует с 17 по 21 января - температура воздуха опустится до минус 17-20 градусов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."

2020-12-08 19:00 2723

Ретинг самых влиятельных женщин года возглавила премьер-министр Новой Зеландии

2020-12-08 09:14 63

Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков

2020-12-06 11:30 294

Украинцев предупредили о COVID-мошенничестве

2020-12-05 12:00 406

Еще новости в разделе "Украина"

Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."

2020-12-08 19:00 2723

В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению

2020-12-08 18:30 182

В регионах начали повышать тарифы на отопление

2020-12-08 18:00 147

Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники

2020-12-08 17:00 427
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..." 2020-12-08 19:00 2723
В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению 2020-12-08 18:30 182
В регионах начали повышать тарифы на отопление 2020-12-08 18:00 147
Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники 2020-12-08 17:00 427

Лента

21:00 Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной
20:30 Юрьев день 2020: что нельзя делать на Георгия Победоносца
20:00 Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет
19:30 "Нет справедливости в мире". Лукашенко назвал олимпийский комитет бандой и пригрозил судом
19:00 Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."
18:30 В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению
18:00 В регионах начали повышать тарифы на отопление
17:31 Бывшего главного редактора «Зеркала недели» уличили в двойных стандартах
17:30 Прививка не защитит от болезни: эксперт указала на важный нюанс с вакцинацией от COVID-19
17:00 Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники