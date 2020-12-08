Украина Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники

2020-12-08 17:00 427

Синоптики прогнозируют, что морозы в Украине к концу недели сменятся оттепелью и снегом, а вот на Новый год погода не порадует снежной сказкой. Ожидается плюсовая температура и дождь.

Об аномально теплой погоде на Новый год сообщается в материале "Апострофа".

Так, декабрь завершится плюсовой температурой: 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля. 30 декабря украинцев ждут дожди.

По прогнозам "Укргидрометцентра", в целом, декабрь будет относительно теплым.

"Средняя месячная температура ожидается от 3 мороза до 2 тепла (в Крыму до 4 градусов тепла), что на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма 108-132 мм, что в границах средних многолетних значений", - отметили в "Укргидрометцентре".

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, начало года будет с небольшим "минусом". С 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные 5-6 ниже нуля. Но уже 7 января украинцев ждет потепление до +1 градуса.

В Рождество мороза также не будет. С 7 по 12 января воздух прогреется 4 до 5 градусов выше нуля, но уже с 13 января Украину ждет очередное похолодание - до 5 градусов мороза.

Сильное похолодание Горбань прогнозирует с 17 по 21 января - температура воздуха опустится до минус 17-20 градусов.

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