Коронавирус Прививка не защитит от болезни: эксперт указала на важный нюанс с вакцинацией от COVID-19

2020-12-08 17:30 273

8 декабря в Великобритании начали вакцинацию от коронавируса, на которую возлагается надежда остановить пандемию. Однако ни одна вакцинация не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет.

Об этом заявила бывшая заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская.

"Во-первых, вакцина не защищает от того, чтобы заболеть. Давайте мы будем честными: если вы вакцинированы, это не значит, что вы не заболеете. Мы можем вакцинироваться от гриппа, можем вакцинироваться от коронавируса, можем вакцинироваться от других болезней, но это не дает стопроцентной гарантии, что мы не заболеем. Каждая компания дает определенные свои проценты", - отметила Лисневская.

Вместе с тем, из-за этого переделывать вакцину не будут. Ее формулу поменяют только в случае негативных последствий после вакцинации.

"В любом случае, если вакцина работает и является эффективной, течение болезни будет намного легче, она не даст осложнений. Мы легче поправимся, и с большой вероятностью это будет либо бессимптомная, либо малосимптомная болезнь. Ни одна вакцина при ОРВИ не дает стопроцентного эффекта. Не надо его ждать, не надо надеяться на то, что мы прекратим вообще болеть. Такого не будет", - констатировала медик.

Она добавила, что если в результате вакцинации будут побочные эффекты, люди начнут болеть той или иной болезнью.

"Заболеть тем, от чего вакцинируетесь, можно только тогда, если в вакцине есть живой вирус. А сейчас все компании, которые заявляют о вакцине, не предоставляют нам ее с живым вирусом", - добавила Лисневская.

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