Украина Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."

2020-12-08 19:00 2723

 

Водоканалы готовятся взвинтить тарифы на холодную воду для населения

НКРЭКУ одобрила повышение цен на услуги водоснабжения для ряда предприятий по всей стране. С обновленными тарифами можно ознакомиться в опубликованном документе.

Вопрос решают на открытых слушаниях, которые проводятся в украинских городах и даже районных центрах. Местные власти почти единогласно соглашаются на повышение тарифов, некоторые даже просят Нацкомиссию ускорить процесс. И это при том, что весной, когда заговорили о подорожании воды, многие чиновники обещали, что никакого повышения не будет.

В среднем суммы за снабжение холодной водой в платежках вырастутна 20%, хотя в Хмельницком решили поднять цену на 10% (до 10,74 гривны за кубометр), а в Житомире - на целых 30% (11,74 гривны за кубометр). После повышения жителям Одессы придется платить за кубический метр по 13,4 гривен без НДС (водоснабжение) и еще по 11,2 гривны за куб за водоотвод; в Киеве новые цены составляют 10,97 гривен и 9,86 гривен соответственно; в Чернигове — 11,62 и 11,59 гривен; в Черкассах — 11,59 гривен и 9,74 гривен; в Виннице —12,45 и 6,95 гривен; в Харькове — 14,23 7,71; во Львове — 12,80 и 6,02 гривен.

Лишь в немногих городах против повышения тарифов, например, горсовето Мелитополя просит комиссию сохранить существующие расценки: 6,81 гривен за снабжене и 10,58 на водоотвод.

Обновленные тарифы начнут действовать с 1 января 2021 года, украинцы увидят изменения уже в платежках за октябрь. Сейчас киевская семья в месяц платит за воду в среднем 460 гривен, но через пару месяцев сумма может возрасти до 500 гривен, и это только за воду.

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