Политика Ангела Меркель в десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

2020-12-09 13:16 63

Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2020 года по версии Forbes. Она возглавляет этот рейтинг уже десятый год подряд.

Согласно рейтингу, в тройку лидеров также вошли глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и новоизбранный вице-президент США при президентстве Джозефа Байдена Камала Харрис. На четвертом месте оказалась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Женщины в 17-м ежегодном списке власти родом из 30 стран и представляют четыре поколения. Среди них 10 глав государств, 38 руководителей и 5 артистов. Но там, где они различаются по возрасту, национальности и должностным обязанностям, они едины в том, как они использовали свои платформы для решения уникальных задач 2020 года", - отмечает редактор Forbes Мэгги Макграт.

Несколько влиятельных женщин этого года получили признание за их эффективную борьбу с Covid-19.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (№ 32) победила первую и вторую волну вируса в своей стране, введя строгие процедуры изоляции и карантина.

Президент Тайваня Цай Инь-вэнь (№ 37) реализовала в январе строгую программу отслеживания контактов. В результате на сегодняшний день на острове с населением 23 миллиона человек из-за вируса погибло всего семь человек.

Британская королева Елизавета заняла в текущем году 46 место, тогда как в 2019 году располагалась на шесть позиций выше.

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