Политика Ангела Меркель в десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

2020-12-09 13:16 63

Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2020 года по версии Forbes. Она возглавляет этот рейтинг уже десятый год подряд.

Согласно рейтингу, в тройку лидеров также вошли глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и новоизбранный вице-президент США при президентстве Джозефа Байдена Камала Харрис. На четвертом месте оказалась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Женщины в 17-м ежегодном списке власти родом из 30 стран и представляют четыре поколения. Среди них 10 глав государств, 38 руководителей и 5 артистов. Но там, где они различаются по возрасту, национальности и должностным обязанностям, они едины в том, как они использовали свои платформы для решения уникальных задач 2020 года", - отмечает редактор Forbes Мэгги Макграт.

Несколько влиятельных женщин этого года получили признание за их эффективную борьбу с Covid-19.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (№ 32) победила первую и вторую волну вируса в своей стране, введя строгие процедуры изоляции и карантина.

Президент Тайваня Цай Инь-вэнь (№ 37) реализовала в январе строгую программу отслеживания контактов. В результате на сегодняшний день на острове с населением 23 миллиона человек из-за вируса погибло всего семь человек.

Британская королева Елизавета заняла в текущем году 46 место, тогда как в 2019 году располагалась на шесть позиций выше.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинская делегация в ТКГ составила новый план действий по достижению мира на Донбассе

2020-12-09 14:10 35

Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения

2020-12-09 13:44 42

фото Из-за ошибки в прогнозе большая часть Венеции ушла под воду

2020-12-09 12:40 203

Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд

2020-12-09 12:15 49

Еще новости в разделе "Политика"

Ангела Меркель в десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

2020-12-09 13:16 63

Евросоюз настаивает на восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование

2020-12-09 11:12 84

Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной

2020-12-08 21:00 224

Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет

2020-12-08 20:00 217
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Ангела Меркель в десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes 2020-12-09 13:16 63
Евросоюз настаивает на восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование 2020-12-09 11:12 84
Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной 2020-12-08 21:00 224
Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет 2020-12-08 20:00 217

Лента

14:10 Украинская делегация в ТКГ составила новый план действий по достижению мира на Донбассе
13:44 Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения
13:16 Ангела Меркель в десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
фото 12:40 Из-за ошибки в прогнозе большая часть Венеции ушла под воду
12:15 Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд
КАРТА 11:39 Прогноз погоды: днем Украину накроют мокрые снегопады, а ночью все заледенеет
11:12 Евросоюз настаивает на восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование
10:38 Сегодня Кабмин определит точные даты и список ограничений новогоднего локдауна в Украине
10:11 Сделка века: Боб Дилан продал авторские права на все свои песни и альбомы
09:37 Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения снова начало быстро расти