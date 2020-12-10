Венецианская комиссия обнародовала схему завершения конфликта с Конституционным судом

Венецианская комиссия опубликовала выводы в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины.
Как сообщает Интерфакс Украина, в своем обращении Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством закона, также важным остается и уважение Конституции и конституционная справедливость.
По мнению ВК, Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения.
"В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще более важно, конституционный суд должен принимать решения исключительно в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", - подчеркивается в заключении ВК.
Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнено серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". Однако в ВК считают, что конституционная роль Конституционного суда должна соблюдаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.
"В частности, важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, чтобы иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, и предусмотреть в законе соответствующие санкции для этих государственных служащих, включая судей и прокуроров, подающих заведомо ложные данные или не подающие декларации вообще", - говорится в заключении.
Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения:
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