Политика Венецианская комиссия обнародовала схему завершения конфликта с Конституционным судом

2020-12-10 10:15 112

Венецианская комиссия опубликовала выводы в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины.

Как сообщает Интерфакс Украина, в своем обращении Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством закона, также важным остается и уважение Конституции и конституционная справедливость.

По мнению ВК, Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения.

"В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще более важно, конституционный суд должен принимать решения исключительно в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", - подчеркивается в заключении ВК.

Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнено серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". Однако в ВК считают, что конституционная роль Конституционного суда должна соблюдаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

"В частности, важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, чтобы иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, и предусмотреть в законе соответствующие санкции для этих государственных служащих, включая судей и прокуроров, подающих заведомо ложные данные или не подающие декларации вообще", - говорится в заключении.

Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения:

  • Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, уголовная ответственность за подачу заведомо ложного заявления / непредставления декларации следует восстановить, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и в случае таких действий с умыслом;
  • Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) проверять декларации, все свои полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы Конституционного Суда в своем решении;
  • Что касается полномочий НАПК по отношению к судьям, могут быть предусмотрены дополнительные гарантии, а именно внесены в закон для защиты от возможных злоупотреблений:
  • независимость НАКП на практике и общественный контроль за ее деятельностью должны быть улучшены в соответствии с рекомендациями GRECO;
  • некоторые следственные полномочия НАПК могут быть сформулированы более точно и в узком смысле, или специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении могут быть назначены судьи;
  • чтобы оградить судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может предусматривать для надзора за деятельностью НАБУ в отношении судей либо в форме механизма рассмотрения жалоб или в форме регулярных отчетов НАПК в соответствующий судебный орган.

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