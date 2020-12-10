Украина Надо дать возможность людям уехать - премьер пояснил избирательность январского карантина

2020-12-10 13:12 56

В Украине во время нового карантина с 8 по 24 января будут работать отели, транспорт и самолеты, однако закроются школы, рестораны, рынки и спортклубы. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, почему было решено применить именно выборочные запреты.

"Почему на карантине, который мы будем планировать, будут работать гостиницы, будет работать транспорт, самолеты? Надо дать возможность людям уехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Потому что основные пути передачи - это большие скопления людей. Именно поэтому весь мир запрещает работу ресторанов, развлекательных центров, проведение концертов и т. д. Это места, где люди активно общаются между собой и находятся долгое время в закрытых помещениях", - заявил Денис Шмыгаль, передает "УП".

Напомним, вчера Кабмин принял решение об усилении карантина с 8 по 24 января.

В этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов навынос), работа кинотеатров, театров, работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, работа ТРЦ (разрешаться торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией).

Также будет запрещена торговля непродовольственными товарами, проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий, будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детсадов.

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