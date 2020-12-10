Мир Каждую неделю съедаем пластиковую карту - сколько пластика попадает в нашу еду

2020-12-10 15:14 168

Всемирный фонд дикой природы (WWF International) провел исследования и выяснил, что современный человек за всю жизнь потребляет около 20 кг микропластика.

Результаты исследований показали, что люди могут съедать эквивалент пластиковой кредитной карты в неделю, в основном с питьевой водой, наполненной микропластиком, а также с такими продуктами, как моллюски.

Таким образом, через месяц в организм человека попадет пластика, как в кубике Лего (стандартный блок 4х2), через год − как в пожарной каске.

При таком уровне потребления через десять лет человек съест 2,5 кг пластика, что эквивалентно двум большим кускам пластиковой трубы. А за всю жизнь - около 20 кг.

Напомним, за последние 50 лет производство пластмасс резко выросло. Поскольку пластик не поддается биологическому разложению, а распадается на более мелкие части, он в конечном итоге оказывается повсюду, в том числе, в пищевой цепочке.

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