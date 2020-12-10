Украина В украинских яйцах на экспорт в страны ЕС нашли сальмонеллу

2020-12-10 19:30 147

 

Продовольственно-ветеринарная служба Литвы обнаружила сальмонеллу в партии яиц, закупленных в Украине.

Об этом в четверг, 10 декабря, информирует издание Delfi.

Сообщается, что в образце украинских яиц, который был изъят на границе, была обнаружена сальмонелла, что подтвердили результаты лабораторного анализа. О бактериях в яйцах были проинформированы все ответственные литовские службы.

Образец был взят в рамках усиленного контроля за качеством украинской продукции. В этом году литовская служба проверила 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения, 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 - на следы лекарственных веществ. В двух образцах подтвердилось наличие бактерии.

Напомним, сальмонелла вызывает инфекционное заболевание сальмонеллез. Его симптомами являются повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

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