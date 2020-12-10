Ледяной дождь и гололедица: украинцам дали важные советы

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об осложнении погоды.
Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
По словам Диденко, ледяной дождь или дождь мгновенно образуют гололед – лед на всех возможных поверхностях.
При этом она призвала внимательно смотреть, где паркуете автомобиль и где стоите сами.
«Лед на проводах, на крупных ветвях деревьев может привести к их обрыву, падению - в самый неожиданный момент. Смотрите внимательно, где паркуете автомобиль, и где стоите, чтобы ничего не упало», – отметила она.
Синоптик также посоветовала, по возможности оставлять автомобиль в безопасном месте.
«А сами огородами - на метро или общественным транспортом, потому что рискуете простоять в серьезных пробках. Не хочу прогнозировать, но что-то мне подсказывает, что неприятных ситуаций на дорогах, ДТП, сегодня больше. Гололедица также мгновенно сейчас образуется, просто за считанные секунды. Гололедица - это то, что на дорогах и тротуарах. Идите медленно и езжайте, если уж так необходимо, медленно и с дистанцией. Соль и песок станут очень актуальными в ближайшие дни», – добавила она.
Ранее «Хвиля» писала, что Укргидрометцентр сообщил, что средняя температура в декабре предполагается от минус трех до плюс двух градусов (в Крыму до плюс четырех), что на один-полтора градуса выше средних многолетних значений.
Тем временем, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что ощутимое похолодание в Украине наступит только после Дня святого Николая – девятнадцатого декабря. Устойчивый снег прогнозируют в конце декабря.
Кроме того, глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что предстоящий зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.
Напомним, в январе украинцы будут отдыхать двенадцать выходных дней. Кроме того, рабочий день тридцать первого декабря сократят на час.
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