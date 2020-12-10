Украина Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

2020-12-10 22:00 112

Если соврать ради компенсации, деньги придется вернуть в двукратном размере

С сегодняшнего дня, 10 декабря, пострадавшие от карантина смогут получить по 8000 гривен помощи. Соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год вступили в силу. Однако выдавать деньги будут при определенных условиях...

Наемные работники могут получить компенсацию, если:

средняя зарплата не превышает 30 000 гривен;

они не работают по совместительству;

основной вид деятельности работодателя находился в списке остановленных от 31 октября;

работодатель заплатил единый социальный взнос (ЕСВ) за третий квартал 2020 года.

ФОПы (ФЛП, физлица-предприниматели) могут получить компенсацию, если:

зарегистрированы более, чем три месяца назад;

в 2020 году заплатили ЕСВ не менее, чем за три месяца;

основной вид деятельности находился в списке остановленных от 31 октября;

не являются ФОПом и работником одновременно.

В целом предприниматели могут получить помощь для выплаты работникам, чтобы не увольнять их во время

карантина. Другой вариант – если сотрудникам пришлось вынужденно сократить продолжительность рабочего времени.

Если же получатель компенсации солгал ради помощи, ему придется вернуть выплаты в двойном размере.