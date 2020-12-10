Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

Если соврать ради компенсации, деньги придется вернуть в двукратном размере
С сегодняшнего дня, 10 декабря, пострадавшие от карантина смогут получить по 8000 гривен помощи. Соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год вступили в силу. Однако выдавать деньги будут при определенных условиях...
Наемные работники могут получить компенсацию, если:
ФОПы (ФЛП, физлица-предприниматели) могут получить компенсацию, если:
В целом предприниматели могут получить помощь для выплаты работникам, чтобы не увольнять их во время
карантина. Другой вариант – если сотрудникам пришлось вынужденно сократить продолжительность рабочего времени.
Если же получатель компенсации солгал ради помощи, ему придется вернуть выплаты в двойном размере.