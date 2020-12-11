Украина На Донбассе за сутки зафиксировано восемь провокационных обстрелов

2020-12-11 12:11 49

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. ВСУ не понесли боевых потерь.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки.

"Огневые провокации противника не несли угрозу украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет", – сообщают в штабе.

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