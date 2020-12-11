Украина Билеты на поезда снова подорожают - какие "сюрпризы" готовит пассажирам Укрзализниця в 2021 году

2020-12-11 17:29 161

 Путешествия на украинских поездах снова подорожают. По данным информагентств, Укрзализныця с марта 2021 года планирует повысить стоимость проезда в поездах внутреннего следования. 

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - отмечается в финплане компании компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Предприятие прогнозирует, что в следующем году его доходы от перевозки пассажиров составят 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана 2020 года и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года.

В целом, АО "Укрзализныця" в 2021 году планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в 2020 году при сокращении выручки на 3,2% – до 86,504 млрд грн.

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