Украина Украину накроют гололед и мокрый снег: где ждать непогоды 12 декабря

2020-12-12 10:30 133

 

12 декабря в Украине ожидается снежная и местами дождливая погода, с образованием гололедицы на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, в субботу ожидается восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

Дожди и мокрый снег пройдут практически по всей территории Украины. Исключают осадки синоптики в Сумской, Полтавской и Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.

Что касается гололедицы, то она ожидается на западе, в центре и на севере. По этому случаю синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 тепла до 6 мороза, а днем - от 3 градусов мороза до 6 тепла.

В Киеве в субботу ожидается дождь и мокрый снег, днем в столице от 0 до -2, ночью до 6 градусов мороза.

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