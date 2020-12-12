Украина Пенсионный фонд обратился к украинцам с важной просьбой

2020-12-12 12:00 1862

 

Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве отчиталось о финансировании пенсионных выплат декабря.

Об этом управление написало на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 11 декабря, на пенсионные выплаты направлено 1640.3 млн грн. Из них: 1129.7 млн грн - на выплату через банковские учреждения и 510.6 млн грн - на выплату через отделения АО «Укрпочта».

При это пенсии через банковские учреждения профинансированы по 10 декабря, отделение почтовой связи - с датами выплаты по 15 декабря включительно.

ПФУ также обратился к пенсионерам с просьбой, не выходить без необходимости из дома.

«Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал АО «Укрпочта», пенсии доставят почтальоны домой.

 

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