Украина Повышение пенсий в пять этапов, кто получит на 500 гривен больше: "После Нового года..."

2020-12-13 12:30 266

 

Появились подробности масштабного повышения пенсий в 2021 году

На следующий год запланировано сразу пять этапов повышения выплат.

После Нового года пенсии повысят украинцам в возрасте от 65 лет и при наличии полного страхового стажа - с 2100 до 2400 гривен.

Более того, на 500 гривен больше получат получат украинцы в возрасте от 80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

На март 2021 года запланирована индексация пенсий с коэффициентом 11%, а в апреле повысят выплаты работающим пенсионерам.

С июля будут доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75-80 лет при условии, если они получают ежемесячно менее 2500 гривен, и имеют необходимый стаж (20/25 лет).

А уже в декабре 2021 года повысят минимальную пенсию до 1934 гривен. Но как утверждает аналитик Олег Пендзин, украинцы на руки получат всего на 200-300 гривен больше, передает ZIK.

Более того, Пенсионный фонд взял у государства еще 17 млрд гривен для выплат пенсий, и в ведомстве уже не знают, как погашать задолженность.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Рекомендации туристам: как не нажить серьезных проблем во время новогодних путешествий

2020-12-11 19:33 98

Еще не вступивший в должность Джо Байден уже стал человеком года по версии Time

2020-12-11 13:14 70

Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

2020-12-10 22:00 504

В Украине задумали перепись населения за 7,6 млрд гривен

2020-12-09 22:00 168

Еще новости в разделе "Украина"

Повышение пенсий в пять этапов, кто получит на 500 гривен больше: "После Нового года..."

2020-12-13 12:30 266

Наказание или денежная компенсация: украинцам сообщили жесткие правила выхода в отпуск, "должны за все дни..."

2020-12-13 11:00 7462

Гололед в Украине: спасатели предупредили об опасных для водителей регионах 13 декабря

2020-12-13 10:30 161

В Украине обесточено 20 населенных пунктов

2020-12-12 14:00 98
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Повышение пенсий в пять этапов, кто получит на 500 гривен больше: "После Нового года..." 2020-12-13 12:30 266
Наказание или денежная компенсация: украинцам сообщили жесткие правила выхода в отпуск, "должны за все дни..." 2020-12-13 11:00 7462
Гололед в Украине: спасатели предупредили об опасных для водителей регионах 13 декабря 2020-12-13 10:30 161
В Украине обесточено 20 населенных пунктов 2020-12-12 14:00 98

Лента

15:00 Вакцинация в Великобритании началась с проблемами. Часть людей призвали не делать прививку
14:30 Генсек ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире
14:00 Украинцев будут тестировать на вирус по-новому, Степанов сделал срочное заявление: "Все без исключения..."
13:30 Армения заявила об атаке Азербайджана
13:00 Назван новый ранний признак заражения коронавирусом
12:30 Повышение пенсий в пять этапов, кто получит на 500 гривен больше: "После Нового года..."
12:00 Ученые назвали способ избавиться от коронавируса во рту за 30 секунд
11:30 В Украине свыше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 13 декабря
11:00 Наказание или денежная компенсация: украинцам сообщили жесткие правила выхода в отпуск, "должны за все дни..."
10:30 Гололед в Украине: спасатели предупредили об опасных для водителей регионах 13 декабря