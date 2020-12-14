Украина В Минздраве допустили, что новогодний локдаун могут перенести на февраль

2020-12-14 13:16 161

Жесткие карантинные ограничения в Украине, если не введут в январе, то будут экстренно введены в феврале 2021 года на фоне большого роста заболеваемости, заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021, не является жестким, как это было в Евросоюзе

"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум один километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - сказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.

Также Степанов объяснил, почему жесткий карантин вводится именно с 8 января. По его словам, декабрь имеет важное значение для торговли, а в период с 1 по 7 января в Украине происходит "естественный локдаун".

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