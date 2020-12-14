Коронавирус В Кабмине уже не исключают, что придется ввести самый жесткий вариант карантина

2020-12-14 14:45 336

В Кабмине признались, что система здравоохранения страны сможет выдержать нагрузку не более 35 тысяч новых больных COVID-19 в сутки. Если эти показатели будут достигнуты, придется вводить самый жесткий вариант карантина.

"Когда летом мы обсуждали введение жестких карантинных мер, анализ ситуации говорил, что мы можем выдержать три тысячи одновременно выявленных заболеваний. Затем появилась цифра десять, потом 15, 25. Сейчас мы говорим 32-35", - заявил министр кабинета министров Олег Немчинов в эфире ТВ.

На уточняющий вопрос ведущей, верно ли, что при цифре 32-35 тысяч в сутки правительство будет думать о том, чтобы ввести полный локдаун, Немчинов ответил положительно.

"У нас постоянно увеличивается койкофонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - заявил министр.

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