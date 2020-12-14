Мир Российские хакеры взломали систему Минфина США и выкрали секретные данные

2020-12-14 15:14 119

Хакеры взломали систему министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации.

Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, в результате взлома  были похищенны данные. Уже известно, что за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство, говорят источники агентства.

"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

В Вашингтоне считают, что российские хакеры продолжительное время шпионили за электронной почтой Минфина США.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры, которые, как считается, работают на Россию, отслеживают внутренний почтовый трафик в министерстве финансов и торговли США, добавляя, что они опасаются, что раскрытые к настоящему времени взломы могут быть верхушкой айсберга", - передает Reuters.

Из-за произошедшего было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, рассказал один из источников.

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