Украина Пенсионный фонд и Гоструда начнут следить за неоформленными работниками

2020-12-14 21:30 98

 

14 декабря вступил в силу обновленный Порядок обмена информацией о сведениях, содержащих признаки использования труда неоформленных работников

11 декабря вступил в силу измененный Порядок обмена информацией о сведениях, содержащих признаки использования труда.

Постановлением Пенсионного фонда №15-1 от 19 августа 2020 года обновили порядок обмена информацией о возможном использовании труда неоформленных работников.

Так, согласно новому порядку, ПФУ будет предоставлять Госслужбе по вопросам труда данные о страхователях и ФИО застрахованных лиц, а именно:

  • О застрахованных лицах, выполняющих работы по договору у одного страхователя более года;
  • О страхователях, у которых застрахованных лиц работающих по договорам более 30% общего количества застрахованных лиц или по сравнению с предыдущим месяцем это количество выросло на 20% и более;
  • О страхователях, у которых число застрахованных лиц работающих неполный рабочий день в отчетном месяце выросло на 20% и больше;
  • О страхователях, которые платят 30% и более работникам зарплату меньше минимальной;
  • О страхователях, которые не подали уведомление о работнике, принятом на работу в отчетном месяце;
  • О страхователях, подавших сведения о застрахованных лицах, которые пребывали более 15 дней в отчетном месяце в неоплачиваемом отпуске;
  • О страхователях, у которых число застрахованных работников и общая сумма зарплаты за 12 месяцев не изменялась;
  • О страхователях, имеющих более 20 застрахованных лиц, у которых штатная численность работников в отчетном месяце уменьшилась на 10% и больше;
  • Сведения о наличии в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования данных об отношениях застрахованного лица со страхователем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начались массовые проверки получателей субсидий. Трехэтапная верификация начнет действовать с 2021 года. Стало известно, что грозит нарушителям.

Также сообщалось, что 1 декабря 2020 года прошел автоматический перерасчет пенсий на фоне повышения прожиточного минимума. Украинским пенсионерам рассказали, кому на сколько повысили выплаты.

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