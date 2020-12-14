Коронавирус Украинцы не могут оформить карантинные выплаты от Зеленского: что происходит

2020-12-14 17:30 91

С 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. Из-за того, что сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат на портале, сервис не справляется с таким наплывом.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства цифровой трансформации Украины.

"Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в Дії", - сказано в публикации.

В Минцифре заверили, что все желающие смогут оформить помощь, так как заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря.

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