Украина Названы страны, куда чаще всего эмигрируют украинцы

2020-12-14 22:00 63

С января по октябрь 2020 года из Украины на ПМЖ за границу выехали почти 3,3 тысячи граждан, при этом вернулись более 1,2 тысяч.

Государственная миграционная служба за 10 месяцев 2020 года оформила 3259 украинцам документы для выезда на ПМЖ за границу. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 14 декабря.

В то же время 1235 граждан Украины вернулись на ПМЖ в Украину, добавили в миграционной службе.

При этом основными странами, в которые эмигрировали граждане Украины в 2020 году, стали США (738 человек), Литва (546 человек), Россия (414 человека).

В свою очередь в 2019 году территориальными органами ГМС оформлены документы для выезда за границу на ПМЖ 11311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулись на постоянное проживание в Украину.

Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства были в 2019 году США (5842 человека), Германия (1052 человека), Россия (885 человек).

При оформлении соответствующих документов не предусмотрено указание цели выезда, отметили в ГМС.

Напомним, что ранее в НАН посчитали, сколько украинцев эмигрировали за 20 лет. За эти годы в Украине наблюдается масштабная трудовая миграция, говорят в академии и добавляют, что последняя перепись проводилась в 2001 году.

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