Украина Украинцев предупредили о масштабной «обдираловке»: кто лишится субсидии

2020-12-15 20:00 105

Появилась информация о начале в 2021 году проверок Минфином украинцев, которые получают субсидии.

Если Министерству финансов удастся найти нарушения, то предполагается возвращение всей государственной помощи обратно в бюджет. В частности, субсидиантов лишат выплат, если от них в последнее время не происходила оплата единого социального взноса, а также если те не состояли на учёте в Центре занятости.

Деньги могут быть отобраны и по другим причинам:

- если площадь дома начинается от 200 м2, либо же квартиры – от 120 м2;

- наличие машины до пятилетнего возраста;

- совершение покупки размером от 50 тысяч гривен.

К слову, недавно стало известно о правильном исправлении ошибочных показаний за газ. От многих украинцев начали появляться жалобы, что в платёжках идёт речь не о тех показаниях, которые ими передавались, а о других. Это может по-настоящему огорошить человека, ибо далеко не все готовы платить больше, чем положено.

Благо, специалисты из онлайн-сервиса «104.ua» в своём Facebook объяснили, в чём дело. Оказывается, для исправления есть нужда лишь в фотографировании своего счётчика и отправке снимка посредством специального бота в популярном среди украинцев мессенджере Viber.

«Данные в платежке не соответствуют переданным показаниям. Что делать? Так происходит, если вы передаете значительно большие показания счетчиков, чем за аналогичный период прошлого года. Если ваше потребление действительно существенно возросло, вы можете его подтвердить. Для этого надо передать фото счетчика в вайбер-боте», – рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, этот бот в мессенджере полезен тем, что он способствует передаче показаний счётчика без нужды покидать дом, что является особенно актуальным во время пандемии коронавируса.

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