Украина Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законе

2020-12-15 21:00 392

 

Вначале законопроект не имел столь радикальных мер, направленных на смягчение фискализации

Хотя Верховная Рада и проголосовала законопроект № 4439-д, которым отменила обязательное введение кассовых аппаратов для малого бизнеса и кешбэк для ФОПов, поданный в парламент документ серьезно отличался от принятого в итоге.

Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Тот законопроект, который подавал я, и тот, который приняли, отличаются друг от друга. Да, законопроект, который подавал комитет, тоже предлагал отсрочку, но у нас не было таких радикальных мер, направленных на смягчение фискализации", – говорит нардеп.

Он напомнил, что принятым законом был отменен кешбэк.

"Я считаю его прекрасным, эффективным инструментом, который смог бы обеспечить выдачу чеков повсеместно. И позволил бы всем украинцам эффективно контролировать выдачу чеков", – говорит Гетманцев.

Второй момент, по его словам, это перечень рисковых групп.

"Я считаю, что абсолютно напрасно из перечня рисковых групп были убраны торговля текстилем, автозапчастями и особенно торговля в интернете, которая сейчас, в период пандемии, процветает и будет еще больше развиваться и захватывать рынок. Я выступал за то, чтобы эти группы сохранить в законе. К сожалению, меня не услышали", – сетует экономист.

При этом он добавил, что принимает решение, которое было проголосовано конституционным большинством Верховной Рады и после того, как оно стало законом, будет его отстаивать, как и любое другое решение парламента.

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