Украина За сутки на Донбассе зафиксировано еще 11 провокационных обстрелов

2020-12-16 11:40 63

Минувшие сутки на Донбассе прошли относительно спокойно, но без провокаций со стороны сепаратистов снова не обошлось. Так, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь и раненых среди личного состава Объединенных сил нет.

"За прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня", - сообщает штаб ООС.

 

Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Шумы, Авдеевка, Опытное и Водяное. В течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огневые провокации сепаратистов и вооруженных формирований РФ не представляли угрозу для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали.

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