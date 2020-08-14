Коронавирус Во сколько реально обойдется вакцина от коронавируса нового типа

2020-08-14 19:30 249

Борьба с коронавирусной инфекцией нового типа потребует еще по меньшей мере 100 миллиардов долларов, которые придется потратить во всем мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Международная программа ВОЗ, которая призвана обеспечить равноправный доступ странам к инструментам против COVID-19, уже сейчас требует вливания 31,3 млрд долларов, а разработка новых лекарств нуждается в еще больших инвестициях.

"По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере 100 млрд долларов на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются", - cчитает глава ВОЗ.

Ранее ВОЗ предупредил, что создание лекарств рискует спровоцировать "вакцинный национализм" и рост цен, когда спрос на новинки будет превышать предложение. Также, он напомнил, что согласно оценкам Международного валютного фонда, "пандемия COVID-19 обходится глобальной экономике в 375 млрд долларов ежемесячно, а общие потери глобальной экономики в течение двух лет превысят 12 трлн долларов".

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