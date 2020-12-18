Мир Словакия вводит локдаун: завтра ограничивается передвижение граждан и закрывается все

2020-12-18 09:10 63

Правительство Словакии приняло волевое решение максимально ужесточить с 19 декабря национальный карантин.

"После восьмичасового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики. С 5:00 (6:00 по Киеву) субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встреч с ближайшими родственниками и прогулок в парках", - заявил глава МОЗ страны Марек Крайчи.

С субботы в продуктовые магазины покупателей допустят в количестве один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Ресторанам разрешат продавать еду и напитки только через окно на вынос. Употребление алкоголя в общественных местах также запретят.

Также будет сокращено до минимума движение общественного транспорта. Помимо этого планируется закрытие бассейнов, фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и библиотек. Соревнования разрешат проводить без зрителей.

Руководству предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире