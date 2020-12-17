Украина Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова и когда ждать новых выборов

2020-12-17 12:15 70

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса его обязанности будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов. 

Как сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

"Объявления внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - добавила Айвазовская.

По закону, лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского головы, должно не позднее чем на пятнадцатый день после смерти мэра обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Рада должна рассмотреть его не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий мэра.

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