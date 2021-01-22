Украина В Украине оштрафованы уже почти 80 тысяч человек за отсутствие маски в общественном месте

2021-01-22 17:29 133

Украинская полиция составила уже около восьмидесяти тысяч административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Проще говоря, тем, кто упрямо продолжает игнорировать масочный режим, придется раскошелиться на штрафы.

"Мы составили более 78 тысяч административных постановлений за несоблюдение масочного режима", - рассказал в интервью Українським Новинам глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, большинство украинцев в общественных местах, в транспорте, ТРЦ, учреждениях, носят маски, "уважая друга".

Напомним, с 14 января в Украине начали штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у посетителей.

Вступивший в силу закон четко определеяет, что защитная маска должна закрывать лицо, а не на находиться на подбородке, шее или другом месте.

Тех, кто впустит в общественный транспорт, магазин, аптеку и любое другое заведение посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут штрафовать на сумму от 3400 до 5100 грн. Безнаказанными не останутся и сами нарушители.

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